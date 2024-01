¡No ve la luz! Esta es la situación actual de Wuilker Faríñez tras superar su lesión de rodilla (+Detalles)

El futuro del portero venezolano, Wuilker Faríñez esta más abierto que nunca, debido a que la rotura de ligamento cruzado que sufrió en junio de 2022, durante un entrenamiento con la selección nacional para los compromisos internacionales de ese mes, le cortó la regularidad que estaba teniendo con el Lens, alejándolo de las canchas por más de un año.

Cuando logro recuperarse, el equipo francés ya no contaba con el guardameta Vinotinto, por lo que ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato y salir de la institución "Les Sang et Or", tres años después de su llegada al fútbol de Francia.

Cabe destacar, que desde su incorporación en el año 2020, el jugador criollo sólo consiguió participar en veinte partidos, permitiendo veinticinco goles, una estadística que lo deja muy mal parado en su paso por la Ligue 1.

Por ello, el arquero de 25 años tomó esta decisión con la esperanza de encontrar un combinado que confíe en él y donde pueda recuperar el gran nivel que demostró con la Vinotinto antes de su lesión.

Sin embargo, hasta ahora las tres escuadras que habían mostrado interés por contratarlo (Atlético Nacional, Millonarios y Argentinos) descartaron esta opción, por diversos inconvenientes en las conversaciones o en los exámenes médicos, dejando a Faríñez en la agencia libre.