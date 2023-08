Messi rompe barreras: ¿Cómo va el increíble récord goleador del argentino en finales?

La carrera de Lionel Messi no para de sorprender, el delantero argentino sumó un nuevo trofeo en su carrera y volvió a marcar en una gran final, pero, no conforme con eso, su aporte le permitió al Inter Miami ganar el primer título oficial de su historia... Aunque eso no es todo, con el '10' nunca es todo.



El título número 44 en la carrera de Messi, con el que supera a Dani Alves, es algo digno de destacar como ya lo han hecho muchos alrededor del mundo. Sin embargo, el dato de los goles de Messi en finales es igual o más impactante que la cantidad de trofeos ganados; El argentino ha jugado un total de 50 finales y tienen un promedio anotador muy superior al 50%.





Messi anotó un golazo desde fuera del área contra Nashville SC para darle la ventaja al Inter Miami y con ese tanto alcanzó los 37 goles en finales. Durante las cinco decenas de partidos decisivos (finales) que ha jugado el rosarino en su carrera, el campeón del mundo registra un promedio de goles en finales levemente superior al 70%.





Aunque parezca un dato irreal, lo cierto es que Messi promedia más de 7 goles por cada 10 finales jugadas, algo que está fuera del alcance de cualquier otro futbolista en la historia; Ni siquiera del mejor goleador conocido por el mundo ,como lo es Cristiano Ronaldo, tiene un récord similar.