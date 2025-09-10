Luis Suárez firma noche histórica en Maturín tras Colombia 6-3 Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Luis Suárez fue la gran figura del Colombia 6-3 Venezuela que cerró las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El atacante del Sporting CP tuvo una noche histórica con cuatro anotaciones; uniéndose a uno de los grandes delanteros en la historia del fútbol sudamericano.

Suárez con sus cuatro goles frente a Venezuela se convierte en el primer colombiano en anotar dicha cantidad de goles en Eliminatorias. Sin embargo, también iguala a Zico, Careca, Iván Zamorano, Romario y Luis Suárez (Uruguay) como el sexto con 4 goles en fecha de Eliminatorias a un Mundial.

De hecho, Venezuela sabe muy bien lo que es recibir cuatro goles de un jugador por Eliminatorias. Con el póker de Luis Suárez, ya son tres las ocasiones que un delantero les anotó 4+ goles. La última vez fue Zamorano rumbo a Francia 98, con 5 goles que aún duelen a La Vinotinto.

El sueño mundialista de Luis Suárez

Luis Suárez no tuvo un camino fácil para ser tomado en cuenta en la Selección de Colombia. Con la sombra de Radamel Falcao todavía presente para la afición, han pasado muchos atacantes en el equipo cafetero. Sin embargo, El samario parece ser el más indicado para colocarse la #9 del 'Tigre'.

Suárez post partido: "Esperaba esta oportunidad desde hace mucho tiempo y hoy la supe aprovechar. Tenemos un equipo para grandes cosas, el talento colombiano es muy bueno, pero en ocasiones nos falta aprovechas las oportunidades".

El delantero del Sporting CP está en un gran estado de forma y ahora le tocará mantener ese ritmo de competición en Portugal. Con el objetivo de llegar bien rodado al próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde serán locales por la gran cantidad de colombianos en dichos países.