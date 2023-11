Lothar Matthäus: "La elección es una farsa" (+Declaraciones)

El histórico central alemán, no ocultó su descontento tras conocer que el argentino Lionel Messi, ganó el Balón de Oro de este año por encima del delantero noruego Erling Haaland, "Durante todo el año pasado, Haaland rindió mejor que Messi. Es inmerecido que Messi haya ganado".

Asimismo, recordó el gran nivel y todos los títulos que consiguió el nueve del Manchester City durante la temporada pasada, "Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses, que ha ganado títulos importantes con el Manchester City -Liga de Campeones, Premier League y FA Cup- y ha batido récords de goles en el proceso”.

Además, Lothar Matthäus recalcó que a pesar de ser fanático del capitán de Argentina no entiende como el "Androide" no se quedó con este prestigioso premio individual, "Para mí no hay forma de evitar a Haaland. La elección es una farsa, aunque soy fan de Messi”.

Por otro lado, el ex jugador del Bayern de Múnich mencionó que con la gala del pasado lunes quedó claro que la Copa de Mundo es más importante que ganar todo a nivel de clubes, "Esto demuestra que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa".

Cabe destacar que, Ángel Di María se pronunció en redes sociales burlándose de Matthäus por estas polémicas declaraciones sobre el octavo Balón de Oro de la reciente incorporación del Inter de Miami; "Vete a llorar a otro lugar".