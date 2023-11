¿Uno más? Esto dijo Lionel Messi sobre su posibilidad de ganar un noveno Balón de Oro (+Declaraciones)

El pasado lunes 30 de octubre se celebró la edición número 67 del Balón de Oro, el cual es entregado por la revista France Football. Este galardón se encarga de premiar a los dos mejores jugadores de la pasada temporada 2022/23 en el mundo del fútbol. Lionel Messi y Aitana Bonmatí, en la categoría masculina y femenina respectivamente, fueron los grandes ganadores en el Teatro del Châtelet en París, Francia.

Con la obtención del premio individual más prestigioso del mundo, el astro argentino sumó su octavo Balón de Oro a un palmarés digno de envidiar. De esta manera, continúa abriendo la brecha con el portugués Cristiano Ronaldo como los más ganadores en la historia de dicho reconocimiento, puesto que el delantero del Al Nassr es el segundo más ganador en la historia con cinco.

¿Noveno Balón de Oro?

De igual manera, tras culminada la ceremonia del Balón de Oro, Lionel Messi fue albergado por distintos medios de todo el mundo para conocer sus impresiones al ganar, por octava vez, el premio al mejor jugador del Mundo. A su vez, el capitán de la selección argentina fue consultado sobre la posibilidad de ganar un noveno Balón de Oro, a lo que Leo respondió de manera tajante.

“¿Aún sueñas con un Noveno Balón de Oro?: No, no. Hace tiempo que dejé de pensar en el Balón de Oro. Nunca fue una prioridad para mí. Y menos ahora después de todo lo que he logrado. Creo que este será mi último Balón de Oro”, respondió Messi tras la gala que se llevó a cabo en París.

Las palabras dejaron claro su prioridad de ganar títulos colectivos sobre los individuales en su carrera deportiva. Asimismo, Leo confirmó que había dejado de pensar en el Balón de Oro desde hace ya unos años, centrándose al 100% en los títulos colectivos.

Messi ganó el galardón en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. De este modo, se convirtió en el primer jugador perteneciente a un club de la Major League Soccer (MLS) en ganar el trofeo mientras formaba parte del combinado norteamericano.