Romario ataca a Carlo Ancelotti y prefiere que se quede lejos de Brasil

La selección brasileña no pasa por un buen momento y mucho creen que la llegada del técnico italiano Carlo Ancelotti podría ser la clave para cambiar la cara de una pentacampeona del mundo. En territorio brasileño se discute continuamente si una selección con su historia necesita de alguien de afuera para ser el líder del equipo nacional, entre los que se oponen aparece Romario.

Romário de Souza Faria, mejor conocido como Romario, es uno de los delanteros más importantes del fútbol brasileño y por tanto es una voz autorizada a la hora de opinar sobre que es lo mejor para la selección en un momento en el que se necesita unión y estabilidad. Precisamente sus palabras no son las de un líder, ya que para demostrar su punto de vista se fue en contra del italiano: "Que se joda Ancelotti. Quiero a Diniz hasta el final", así lo dijo en una entrevista con Panorama Esportivo.

El exdelantero del Barcelona alega que no entiende las criticas a Diniz con el poco tiempo que lleva en el cargo y considera que necesita confianza: "Él aún no tuvo tiempo de hacer en la selección lo que hace en el club, que es su fuerte, que es entrenar y juntar a los jugadores. Él hace lo que puede. Empató y perdió en sus últimos partidos, pero nadie gana siempre", afirmó el "baixinho".

Las polémicas declaraciones de Romario no se limitaron solo al fútbol brasileño ya que también se puso de parte de quienes se van al fútbol de Arabia por dinero: "Si fuera yo, ya me habría ido. Tienen que ir. El jugador de fútbol tiene de 10 a 15 años en el auge y tiene que aprovechar al máximo la parte financiera, principalmente los que no tienen ningún sueño de ser elegidos el mejor del mundo y esas cosas".