Mira cuántos equipos tendrá la Superliga Europea (+Declaraciones)

La organización de la Superliga ya está preparando todo los detalles para llevar a cabo su formato, luego de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fallará a favor de crear una nueva competición el pasado 21 de diciembre de 2023.

Incluso el secretario general del torneo, Anas Laghrari, dio una entrevista para el periódico francés, "Ouest-France" en la que explicó los avances que han conseguido desde la sentencia, "Hay clubes que han firmado privadamente con el proyecto y que se han opuesto a él públicamente", haciendo referencia a la gran cantidad de equipos que rechazaron el campeonato.

A pesar de no querer dar a conocer los nombres de los combinados presentes por la presión de la UEFA, "No podemos dar nombres para no exponerlos ante la UEFA, y eso que la sentencia del TJUE dice claramente que no se pueden tomar represalias contra quienes abracen el nuevo proyecto”; aseguraron que varios conjuntos son de las principales ligas de Europa.

Asimismo, confesaron que ya cuentan con bastantes escuadras para organizar el torneo cuanto antes, “Tenemos veinte equipos muy motivados y otros treinta casi convencidos; podríamos empezar mañana".

Sin embargo, detallaron que no quieren apresurar las cosas y esperaran a que el Tribunal Mercantil número 17 de Madrid termine de aclarar las cosas para así, "arrancar la nueva competición en septiembre de 2025, y hacerlo con los mejores equipos de Europa y también con los clubes ingleses”.