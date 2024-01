La decisión de Messi que sorprendió a todos

Lionel Messi, uno de los finalistas para el prestigioso premio The Best 2023, ha sorprendido al tomar una inesperada decisión. A pesar de estar nominado junto a Erling Haaland y Kylian Mbappé, Messi optó por no viajar a Londres, el lugar de entrega del premio, quedándose en Miami para enfocarse en la preparación de la temporada de la MLS.

El capitán de Argentina, según el periodista Ariel Senosiain, ha decidido centrar todas sus energías en los entrenamientos para el próximo amistoso contra El Salvador, que está programado para este viernes a las 22 horas. Messi, ganador del The Best en 2019 y 2022, ha optado por dar prioridad a su desempeño con el Inter de Miami en la MLS.

Mientras tanto, Erling Haaland, del Manchester City, se presenta como el favorito para llevarse el galardón. Con 34 goles y títulos destacados como la Champions League, la Supercopa de Europa y la Premier League, Haaland ha dejado una huella imponente. Además, la ausencia de Messi en el Mundial de Qatar no afectará la evaluación, ya que la temporada se considera desde el 19 de diciembre de 2022 hasta el 20 de agosto de 2023.

Messi, junto a sus compañeros del Inter de Miami, se encuentra en pretemporada y participará en una serie de amistosos, culminando con el enfrentamiento contra Newell’s el 15 de febrero. Su debut en la MLS está programado para el 21 de febrero contra el Real Salt Lake. ¿Haaland se llevará el galardón ante la inesperada decisión de Messi?