La confesión de Lautaro Martínez que le pudo costar el Mundial a Argentina

Uno de los jugadores que fue de más a menos en el Mundial de 2022 que Argentina ganó en territorio catarí fue Lautaro Martínez, el delantero que comenzó el campeonato como titular, pero perdió su lugar a manos de Julián Álvarez, aunque siempre fue importante para Scaloni, aunque sea partiendo desde el banco.

Lautaro, entre otras cosas, fue muy importante para Argentina en la final contra Francia, en la que salió desde el banquillo para ayudar a su equipo a tomar la delantera en el tiempo extra de aquel mítico partido. El jugador del Inter participó en la jugada del tercer gol que marcó Messi, que parecía el definitivo. Sin embargo, tras el empate de Kylian Mbappé, "El Toro" tenía otra oportunidad para ser importante en la tanda de penales, aunque finalmente no se dio porque no llegó a patear.

Respecto a la tanda de penales, Lautaro Martínez confesó en una reciente entrevista que, en el momento en que Argentina tomó ventaja de dos goles en la tanda, deseó por un momento que su compañero Gonzalo Montiel fallara su penal para él tener la oportunidad de anotar el suyo y así darle la victoria a su país.

"A mi me tocaba después de cachete (Montiel) pero como Dibu ya había parado dos ya ese era el decisivo, porque a mi me tocaba el quinto... si lo erraba pateaba yo", dijo Lautaro. Para fortuna de los argentinos Gonzalo Montiel no falló y la albiceleste finalmente alcanzo la tercera y anhelada estrella.