¿Qué pasa con Scaloni?: "Chiqui" Tapia manda un mensaje alentador a la fanaticada argentina

La incertidumbre de los fanáticos argentinos por saber si el técnico que hace casi un año los llevó a la Copa del Mundo seguirá o no con la selección ya no es tanta. El presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia y Lionel Scaloni se volvieron a ver en persona y todo indica que su relación no tan mala como muchos pintaban en días recientes.

El sorteo de la Copa América 2024 fue la escusa perfecta para que las dos importantes personalidades se toparan una vez más en medio de una gran cantidad de rumores que dejaban entrever que la relación entre el seleccionador y el directivo estaba rota. Algo que tanto Scaloni, como Tapia desmintieron con sus palabras y con sus gestos durante la reciente gala.

Scaloni fue rotundo en sus declaraciones: "Hay que descartar un montón de cosas que se están diciendo. La relación con el presidente siempre fue perfecta, podríamos decir que tenemos una amistad", el campeón del mundo rebajó la tensión que el mismo comenzó cuando puso en duda su continuidad en la albiceleste.

Chiqui tapia no se quedó atrás y, a pesar de que no hizo unas declaraciones a los medios sobre el controversial tema, si lo hizo a través de las redes sociales, donde mostró la buena química de la representación argentina: "Todos juntos en el sorteo de la Copa América 2024, la publicación la acompañó con una foto donde él y el técnico campeón del mundo aparecen juntos.