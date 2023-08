¡Incertidumbre! Nasser Al-Khelaïfi desconoce el futuro de Mbappé en el PSG (+Declaraciones)

Últimas horas del mercado de fichajes en el fútbol europeo y todo puede pasar. Pero mientras las directivas se encargan de esos movimientos, en Mónaco se vivió otro intenso sorteo para la fase de grupos de la UEFA Champions League. La edición 2023-2024 tendrá su grupo de la muerte, en el cual forman parte PSG, Borussia Dortmund, AC Milan y Newcastle United.

El presidente del conjunto francés, Nasser Al-Khelaïfi, estuvo presente en la gala como era de esperarse, y luego de concluída atendió a los medios de prensa. Más allá de las preguntas sobre cómo vio los emparejamientos de su equipo, el tema central fue Kylian Mbappé y su futuro.

"Tenemos más de 24 horas. Kylian es jugador del PSG. Tenemos muy buenas conversaciones con él, es un jugador magnífico, como persona y como profesional. Hablamos con el resto de su familia", dijo el mandatario a la cadena de televisión RMC Sport.

Sin embargo, pese a haber bastante optimismo en el seno del PSG, Al-Khelaïfi aseguró que el equipo todavía está trabajando, y que en caso de no llegar a nada están listos para afrontar lo que venga. "Quedan más de 24 horas para la ventana de transferencia. Vamos a trabajar, intentaremos hacer algo. Si podemos, por qué no. De lo contrario, estamos listos, estamos bien. ¿Una renovación? No quiero hablar de eso".

Todo alrededor de Mbappé sigue siendo una incógnita, incluso a pocas horas de cerrarse el mercado de fichajes, Si bien desde el Real Madrid han asegurado que la plantilla está cerrada y que no llegará ningún otro jugador, no sería la primera vez que el conjunto español busca cerrar un fichaje en el último minuto.