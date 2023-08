Josep Pedrerol: “El Real Madrid no negociará con el PSG”

A falta de dos días para que finalice el mercado de fichajes, todas las miradas se van a la estrella del PSG, Kylian Mbappé, debido a que durante todo el verano ha sido constantemente vinculado a salir de Francia para jugar en el Real Madrid.

Sin embargo, en las últimas horas el pesimismo se ha hecho presente en prácticamente todos los medios de comunicación que dijeron que el equipo blanco, se haría con los servicios del jugador francés este período de transferencias. El último de ellos que ha anunciado que no fichará por el Madrid en este año fue el Chiringuito de Jugones, mediante el director del programa, Josep Pedrerol, el cual menciona que “El Real Madrid no hará ninguna oferta al PSG. Mbappé no jugará en el Madrid está temporada”.

Además, aclaró que la última oferta que hizo el equipo merengue “fue la de los 200 millones de euros que el PSG nunca contestó”, refiriéndose a la temporada 2021-22. Por lo que insiste que Florentino Pérez “no negociará” con el conjunto parisino.

Por otro lado, el periodista español dejó claro que, si Mbappé quiere jugar en el Real Madrid la próxima temporada “que no renueve”, quedando nuevamente en sus manos la decisión de fichar por el club de las 14 Champions o mantenerse muchos años más en el PSG.