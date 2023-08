La novela entre Kylian Mbappé y el PSG podría llegar a su fin

Luego de que Kylian Mbappé haya afirmado que no renovaría su contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2025, el cuadro parisino tomó cartas en el asunto y optó por darle un ultimátum a su máxima estrella con el fin de sacarle la mayor cantidad de ganancia posible.

En caso de no renovar antes del 31 de julio, el atacante sería puesto en la lista de transferibles de forma inmediata. De igual forma, sería apartado de la plantilla si no se encuentra solución a su situación. Esto se debe a que los capitalinos no quieren dejar ir gratis a su máximo goleador histórico.

La Ligue 1 ya comenzó y el PSG debutó con empate sin goles ante Lorient. Mbappé, excluido del equipo, tuvo que ver el partido desde la grada. No obstante, su situación podría cambiar en los próximos días.

Según informa el periodista español Andrés Onrubia Ramos, el club y el jugador habrían calmado un poco las aguas, abandonando así la hostilidad. Esto podría indicar la apertura del delantero en la renovación de su contrato hasta 2025.

En las últimas horas, Ousmane Dembélé fue presentado con el Paris Saint-Germain y uno de los primeros en felicitarlo por su fichaje fue el mismo Kylian Mbappé, quien le dio la bienvenida a su "nueva casa" y le dijo que una "aventura" estaba por comenzar.