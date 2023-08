Ousmane Dembélé es presentado por el PSG y explica las razones de su fichaje

Ousmane Dembélé ya es oficialmente nuevo jugador del Paris Saint-Germain tras haber sido presentado con el club parisino este sábado. Asimismo, el “mosquito” ficha por las próximas seis temporadas y todavía está por aclarar el porcentaje que recibirá el Fútbol Club Barcelona por la prima que le correspondía al jugador y su agente.

Del mismo modo, el PSG ha sido uno de los equipos más activos en la ventana de transferencias, puesto que Luis Enrique, nuevo director técnico del club para la temporada 2023/24, ha incorporado varios refuerzos como Goncalo Ramos, Marco Asensio, Lucas Hernández, etc.… por la incertidumbre en el futuro de Neymar y Kylian Mbappé.

No obstante, Dembélé ofreció declaraciones en el acto de presentación en las que explicó su razón por la cual había escogido cambiar de aires en su carrera. “Me gusta su estilo de juego, su obsesión por la posesión y el juego ofensivo, me encaja perfectamente. Me gusta este proyecto”, fueron las primeras palabras de Dembélé

Asimismo, comentó que el discurso de Luis Enrique era otra de las razones que le habían convencido, puesto que es “fundamental tener confianza”. El internacional francés emitió que quería seguir ganando títulos, pero en un ambiente más tranquilo, puesto que en su etapa por el Barcelona los aficionados le presionaban en exceso.

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, mostró su entusiasmo por la llegada del francés al equipo. “El deseo de Ousmane de unirse al PSG y formar parte de nuestro apasionante proyecto se basa en su larga pasión por el Club y en compartir las ambiciones y valores del PSG”, añadió el presidente.

Ousmane Dembélé llega al combinado de la capital francesa tras seis años en el combinado blaugrana, en los que conquistó tres ligas (2018, 2019, 2023) y dos Copas del Rey (2018, 2021). Disputó 185 partidos, en los que anotó 40 goles y repartió 43 asistencias en todas las competiciones.