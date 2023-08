Carlo Ancelotti confirma que el Real Madrid no hará más contrataciones

El Real Madrid inició con victoria la temporada 2023-2024 de la Liga Española y pese a tener algunas bajas en su plantilla, no harán más fichajes, así lo confirmó el entrenador Carlo Ancelotti.

Las bajas de Thibaut Courtois y Eder Militao son golpes duros para el club merengue, pero el DT italiano descartó por completo la llegada de más jugadores para su equipo.

"Descarto al 100%", aseguró Ancelotti.

Además, Ancelotti pudo agregar que se encuentra trabajando tranquilo con el Real Madrid y que no tiene temor alguno con las ofertas que pudiesen hacer los equipos de Arabia Saudita.

"Creo que no. La plantilla nuestra está cerrada. Alguien puede cambiar de idea, pero esto no lo sé. No tengo miedo de esto", añadió.

El Real Madrid jugará ante el Celta de Vigo el viernes y será el primer partido como titular de Kepa Arrizabalaga en el arco del club blanco.