Bellingham apunta a igualar una hazaña con el Real Madrid

En medio de las constantes olas de rumores sobre la llegada o no de un delantero centro al Real Madrid, Jude Bellingham se ha encargado de aportar los goles en este inicio de temporada para el equipo. El inglés está superando todas las expectativas y ya se está convirtiendo en la pieza fundamental del sistema de juego de Carlo Ancelotti, algo que puede ser crucial para las aspiraciones colectivas en este arranque de campeonato.

Con eso en mente hay que resaltar un hecho que no está pasando desapercibido en estos días, y no es más que la racha goleadora del mediocampista. En la primera jornada, Bellingham anotó su primer gol ante el Athletic Club, para que días más tarde repitiera la dosis en par de ocasiones contra el Almería.

Estos primeros pasos del inglés se asemejan bastante al comienzo de temporada que tuvo Wesley Sneijder en la temporada 2007, quien logró la hazaña de anotar cuatro goles en sus primeros tres partidos de liga. En aquel entonces, el nerlandés le marcó al Atlético de Madrid, al Villarreal con un doblete, y al Almería. Cabe mencionar que en dicha temporada finalizó con nueve goles.

Si bien el fichaje de Bellingham pasa por dominar todas las facetas del mediocampo, su lado ofensivo no se está quedando atrás. La campaña pasada con el Borussia Dortmund anotó un total de 14 goles, cifra que podría superar fácilmente en su primera etapa como jugador blanco. Para este próximo viernes, el Real Madrid se enfrentará al Celta de Vigo en el que podría ser un encuentro histórico para el jugador inglés en caso de que vuelva a mover las redes.

Otro dato no menor, y que podría suceder en caso de que no llegue algún atacante, es que Bellingham se convierta en el goleador de la temporada del Madrid. Y es que han pasado tres décadas desde que un jugador que no fuese delantero terminara la temporada como máximo goleador del club merengue.

Hay que remontarse a la campaña 1991-1992 en la que Fernando Hierro, en aquel entonces como mediocampista, anotó 21 goles para ser el máximo artillero del equipo. Si bien es un número bastante alto, las capacidades y el talento de Bellingham están ahí para al menos tratar de igualar dicha cifra.