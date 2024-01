¿Here we go? Desde Francia afirman a qué equipo irá Kylian Mbappé este verano (+Detalles)

Primera semana del 2024 y la novela de Kylian Mbappé vuelve a tomar un serio protagonismo en el fútbol europeo. Y es que tal como han reportado varios periodistas y medios de comunicación últimamente, el jugador francés tiene decidido abandonar el PSG una vez finalice la actual temporada.

Ahora, en la tarde de este domingo, desde Francia ha salido una noticia de última hora en la que aseguran cuál será el futuro de Mbappé. Según los periodistas Santi Aouna y Sébastien Denis, quienes han seguido de cerca el tema desde 2022, aseguran que el jugador tiene todo pactado para jugar con el Real Madrid.

En un artículo escrito por Aouna en Footmercato.net, las informaciones indican que Mbappé llegó hace unos días a un acuerdo con el conjunto español, aceptando esta vez darle el sí definitivo para unirse a sus filas para la temporada 2024-2025.

El francés tiene la intención de no dejar al PSG en problemas y está dispuesto a dar el paso definitivo. Cabe recordar que recientemente dio unas declaraciones en las que aseguraba que está enfocado con su actual equipo, pero que quiería preservar la paz con ellos respecto a sus venideros desafíos.

"Estoy muy motivado para este año, es muy importante. Tenemos títulos que perseguir. No he tomado una decisión, pero con el acuerdo que hice con el presidente este verano, sea cual sea mi decisión, logramos proteger a todas las partes y preservar la serenidad del club para los desafíos venideros. (…) Si sé lo que voy a hacer, no tardará mucho", afirmó Mbappé tras la obtención de la Copa de Francia.