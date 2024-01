¿Competirá por todos los títulos? Carlo Ancelotti dejó claro su pensamiento sobre el estado actual del Barcelona (+Declaraciones)

El Real Madrid consiguió clasificar a los octavos de final de la Copa del Rey 2024, tras derrotar en el Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero al Arandina tres goles a uno, una victoria que mantiene la buena racha del conjunto blanco de cara a la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid (único equipo que ha logrado vencer a la "Casa Blanca" esta temporada).

Como es costumbre, después de cada partido los entrenadores salen a hablar de sus impresiones del encuentro en la rueda de prensa, y en este caso, el técnico del conjunto blanco, Carlo Ancelotti, expresó estar muy satisfecho por el resultado tras las múltiples bajas (algunas por descanso y otras por lesión), "No nos ha costado el partido y es nuestro trabajo. Ha sido una noche para que aquí disfrutaran del Real Madrid. La Arandina ha jugado como ha podido. Nos ha costado en la primera parte porque estaban organizados. En la segunda ha sido más sencillo porque han bajado el nivel físico".

A pesar de esto, quiso dar un toque de atención a la máxima figura del encuentro, Brahim Díaz, quien participó en los tres goles de su equipo, "Ha fallado muchos pases, pero ha sido determinante en el penalti, en el segundo gol y en la asistencia del tercero. Empezamos bien el partido, pero después fallamos pases y un perdimos un poco el control. Luego en la segunda mitad lo corregimos". Mientras que, sobre uno de los debutantes, Arda Güler, recalcó que hay que tener paciencia con él y que poco a poco irá retomando su forma física, "Ha hecho una buena hora. Lo importante era acostumbrarse a jugar con el equipo. Poco a poco va a mejorar su nivel físico e intensidad. Debemos ser pacientes con él, pero ha demostrado su calidad en la primera parte. Es importante que haya vuelto. Tiene personalidad y carácter, y eso es bueno".

Ahora bien, el experimentado técnico recibió varias preguntas sobre la Supercopa de España y sus rivales para esta competición, donde aseguró no ser favoritos para levantar dicho título y que su clásico rival, el Barcelona, les dará mucha pelea al final de campaña, "Favorito no sé. Es una competición corta. Estamos cerca de ganarla, pero también es corta para el resto. Nosotros tenemos confianza. Yo creo que el Barça lo está haciendo bien. Está en la pelea para la Liga, la Champions, la Supercopa y la Copa. No me gusta evaluar a otros, pero peleará por todos los títulos”.

Por otro lado, el estratega de 64 años habló sobre cómo se encuentra la enfermería del club y cuando regresarán los lesionados a la dinámica del grupo, "Ferland Mendy vuelve mañana y estará disponible para la Supercopa. Thibaut Courtois ha entrenado esta mañana en el campo de forma suave. La recuperación está saliendo bien, como la de Éder Militão. No tenemos que tener prisa con él".