¡Arda Güler titular! Carlo Ancelotti saca este once para enfrentar al Arandina en Copa del Rey (+Alineaciones)

El Real Madrid se prepara para visitar el Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero, estadio donde enfrentará al Arandina por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2024, torneo que ganó el año pasado tras vencer al Osasuna en la final dos goles por uno.

Por ello, intentará comenzar de la mejor forma su camino en este campeonato doméstico, ante un equipo que actualmente se encuentra en la Segunda Federación (cuarta división de España) y desde que el sorteo los emparejó con la "Casa Blanca se le vio muy ansioso por jugar dicha eliminatoria por primera vez en su historia.

Cabe destacar, que el cuerpo técnico comandado por Carlo Ancelotti decidió no convocar a Toni Kroos, Aurélien Tchouaméni y Vinícius Jr. para este compromiso, además de las bajas confirmadas de Thibaut Courtois, Éder Militão, David Alaba y Lucas Vázquez por lesión. Sin embargo, a pesar de las múltiples ausencias el entrenador italiano sacó un once con bastantes rotaciones para dar descanso a algunas de sus figuras disponibles, como Rodrygo Goes, Antonio Rüdiger, Fede Valverde o Dani Carvajal, quienes están en el banco de suplentes.

Cambios inesperados

Ahora bien, la alineación titular del conjunto merengue tiene varias sorpresas, como que el once está conformado por tres canteranos (Álvaro Carrillo, Vinícius Tobías y Nico Paz), futbolistas que tendrán la oportunidad de demostrar que pueden ser regulares en el primer equipo en un futuro cercano.

No obstante, todas las miradas están puestas en el debut del joven turco, Arda Güler, fichaje del combinado blanco en el pasado mercado de verano y que lamentablemente las lesiones no le han dejado mostrar su calidad en el campo, por lo que, sin dudas, será un partido muy especial para una de las máximas promesas del Madrid.

Alineación del Real Madrid para este juego de Copa

Formación 4-4-2

Portero: Kepa Arrizabalaga.

Defensas: Vinícius Tobías, Álvaro Carrillo, Nacho Fernández y Fran García.

Mediocampistas: Nico Paz, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga y Arda Güler.

Delanteros: Brahim Díaz y Joselu.