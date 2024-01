El Real Madrid consigue una contundente victoria ante el Arandina por la Copa del Rey (+Detalles)

El Real Madrid venció tres goles por uno al Arandina en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2024, luego de un partido que durante los primeros 50 minutos estuvo muy parejo, manteniéndose el cero a cero en el marcador, pero de la mano de Brahim Díaz la "Casa Blanca" consiguió llevarse la victoria del Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero.

Ahora bien, durante los veinte minutos iniciales, los dirigidos por Carlo Ancelotti, dominaron el juego teniendo como principal protagonista al joven atacante turco, Arda Güler, quien debutaba por primera vez con la camiseta merengue, tras llegar a la institución en el pasado mercado de fichajes veraniego. Sin embargo, el conjunto visitante no pudo concretar las oportunidades en ataque y eso le permitió al Arandina nivelar un poco el encuentro, consiguiendo llegar a los 45 minutos con el marcador 0-0.

No obstante, el segundo tiempo fue una historia muy distinta, donde el Madrid volvió a mostrar una gran superioridad y tras un penalti hacia el extremo español, Brahim, infracción que cobró Joselu, logró abrir el marcador por la vía de los once pasos. A partir de esa acción, el Arandina tuvo que salir del bloque bajo para intentar igualar el compromiso pero no tuvieron éxito y el combinado merengue anotó rápidamente el segundo gracias a una buena jugada individual de Díaz; mientras que, las últimos dos anotaciones del juego, llegaron en el tiempo añadido, donde Rodrygo Goes aumentaba la ventaja a tres goles y el defensa central, Nacho Fernández, hizo un autogol que le daba el tanto del honor al Arandina.

Con este resultado, la escuadra de cuarta división dice adiós a este torneo, luego de haber eliminado al Real Murcia y Cádiz en las rondas anteriores; en cambio, el equipo de las 14 UEFA Champions League obtiene su pase a los octavos de final de la competición doméstica, acompañando de este modo, al Atlético de Madrid, Getafe, Girona, Rayo Vallecano y Alavés a la siguiente etapa.

Por otro lado, los merengues mantienen su increíble rendimiento de este inicio de campaña y se van con muy buenas sensaciones a la semifinal de la Supercopa de España que deberán disputar contra los "colchoneros" el próximo miércoles 10 de enero de 2024 en el Al -Awwal Stadium, ubicado en Arabia Saudita.