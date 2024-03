¡Francia vs Real Madrid! Thierry Henry peleará hasta el final por Kylian Mbappé

Sólo estamos a unos cuantos meses para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024 y la mayoría de los seleccionados de fútbol que participarán en el evento desean poder contar con algunas de las máximas figuras de la Absoluta para incorporarse al Sub-23.

Sin embargo, los clubes no están muy de acuerdo con eso e incluso varios equipos ya han comunicado a dichas selecciones que no prestarán a sus futbolistas para disputar los Juegos del próximo mes de julio y agosto.

Uno de ellos, fue el Real Madrid quien le informó a Francia que no darán permiso a Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Aurélien Tchouaméni para participar en dicha competición, decisión que dejó desilusionados a todos los aficionados y miembros del cuerpo técnico comandado por Thierry Henry.

Ahora bien, esto también afecta al delantero y capitán del combinado francés, Kylian Mbappé, el cual está siendo fuertemente vinculado para llegar a la "Casa Blanca" en el siguiente mercado de fichajes, algo que le impediría cumplir con su sueño de defender a su país en los Olímpicos.

Thierry Henry se pronuncia

No obstante, el entrenador del Sub-23, Henry, aseguró que no dejará de pelear con el Madrid para convocar a dichos jugadores, pero que también hay que respetar la decisión de los directivos merengues, "¿Lo del Real Madrid? Me lo imaginaba. Los clubes en el extranjero no tienen la misma situación que nosotros en Francia. Los clubes franceses estarán ahí para ayudar, pero para los extranjeros es normal que haya este no".

"Nunca me detuve ante el primer no. Veremos qué podemos hacer. Intentaremos ver si podemos discutir, ser recibidos... No es fácil. No queremos ser derrotistas, pero la decisión sigue siendo de los clubes", añadió el ex jugador del Arsenal y Barcelona.

Mientras que, sobre la figura del París Saint-Germain mencionó, "Aún no sabemos dónde va a ir. Sabemos que se irá, así que veremos qué pasa. Lo que queremos es tener el mejor equipo, pero no tenemos certezas. Todos quieren venir".