Entrenador de Francia responde al Real Madrid sobre Kylian Mbappé y los Juegos Olímpicos (+Video)

Didier Deschamps, seleccionador francés, se reunió con la prensa en el marco del primer día de concentración del equipo nacional. Entre los temas abordados, se encontraba la negativa del Real Madrid a ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Deschamps expresó una postura ambigua respecto a la decisión del club blanco. Por un lado, la consideró "un poco anticuada", aludiendo a la importancia de que los jugadores participen en eventos de tal magnitud. Sin embargo, reconoció que "el que decide es el empresario" y que, al no ser una fecha FIFA, el Real Madrid no está obligado a liberar a sus futbolistas.

"Conocía hace tiempo que habían mandado ese correo", afirmó Deschamps. "Es una decisión que corresponde al club, que si dice no, es no". A su vez, señaló que la postura del Madrid "contradice un poco la idea moderna del fútbol", pero que, al estar fuera del calendario FIFA, "mientras sea no, es no".

La decisión del Real Madrid cierra las puertas de la selección olímpica a jugadores como Eduardo Camavinga, que habían expresado su deseo de participar en los Juegos. Además, pone en duda la posible participación de Kylian Mbappé, si finalmente firma con el club blanco.

Mbappé, quien ha manifestado su interés en jugar los Juegos en su ciudad natal, ha sido más cauto en sus últimas declaraciones sobre el tema. Su futuro incierto genera expectativa sobre su posible presencia en la cita olímpica.

Deschamps también se refirió al tiempo de juego de Mbappé, dosificado por Luis Enrique en las últimas semanas. El técnico galo reconoció la importancia de la frescura física en los jugadores y señaló que "la noción de frescura es importante. Todos llegarán con diferentes niveles de cansancio".

Mbappé anunció hace unas semanas al PSG que no seguirá en el club francés al término de su contrato el próximo 30 de junio y todo apunta a que firmará por el. El futuro de Mbappé y su posible participación en los Juegos Olímpicos dependerá, en gran medida, de su destino final. Si el joven delantero se une al Real Madrid, su presencia en París 2024 se verá comprometida.