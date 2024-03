Estrella del FC Barcelona será baja de su selección para la fecha FIFA (+Video)

La Unión Danesa de Fútbol ha confirmado la baja de Andreas Christensen para la próxima ventana de partidos internacionales. El jugador, que iba a ser titular en el encuentro contra el Atlético de Madrid, sufrió molestias en el calentamiento previo que le impidieron disputar el encuentro.

Xavi Hernández, entrenador del Barça, explicó que Christensen no presenta una lesión grave. "No tiene una lesión en sí, a mí me ocurrió también como jugador. Tiene una tendinitis en los Aquiles, que el dolor va a días, y en el calentamiento nos ha dicho que hoy no podía", detalló el técnico azulgrana.

Ante la baja de Christensen, Fermín López ocupó su puesto en el eje de la mitad del campo en el partido contra el Atlético de Madrid. Gündogan y Sergi Roberto, por su parte, cubrieron las funciones de centrocampistas posicionales en el esquema de Xavi.

El estado físico de Christensen será clave en las próximas semanas. El central danés se ha convertido en una pieza fundamental en el esquema de Xavi, quien lo ha ocupado como pivot en el medio del campo obteniendo muy buenos resultados y su regreso al equipo será crucial para afrontar los retos que se le avecinan al Barça.

Christensen se quedará en Barcelona para iniciar su proceso de recuperación y no viajará con la selección danesa. Si bien su ausencia es sensible para el combinado nórdico, no tendrá un impacto significativo, ya que los dos encuentros que tenían agendados eran de carácter amistoso.

La baja de Christensen es un contratiempo para la selección danesa, pero no debería afectar en gran medida a sus aspiraciones en las próximas competiciones. La recuperación del jugador será vital para que pueda volver a ser un pilar fundamental en la defensa de ambos equipos. Dinamarca enfrentará a Suiza el 23 de marzo e Islas Feroe el 26 de marzo, Jacob Vandsø Rasmussen, del Brøndby IF será su reemplazo en la convocatoria en la seleccion nacional.

Se espera que Christensen pueda reincorporarse al equipo en las próximas semanas y aproveche el parón de selecciones para estar nuevamente al 100 por ciento. De no ser así, el técnico azulgrana tendrá que buscar soluciones alternativas para el sector medular, con Sergi Roberto y Fermín López como únicas opciones.