¡Bombazo! Capitán del Real Madrid afirma la llegada de Kylian Mbappé

Sin dudas, todos los aficionados del Real Madrid están muy ilusionados y emocionados ante la gran posibilidad de ver a Kylian Mbappé vestido de blanco la próxima temporada, luego de que anunciará su salida del París Saint-Germain.

A pesar de no haber anunció oficial del capitán de la Selección Francesa sobre el equipo donde jugará, varios de sus compañeros y rivales han asegurado que el futuro de "Kiki" está en la "Casa Blanca".

Desde que explotó la exclusiva, figuras como Antoine Griezmann, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Vinícius Júnior, entre muchos otros, dieron por hecho que el atacante de 25 años tras seis años sin poder concretar su fichaje por los merengues.

Ahora bien, el último jugador en hablar sobre Kylian Mbappé fue el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, quien en una entrevista durante la concentración con España en la fecha FIFA, confesó que le encantaría poder jugar con la figura parisina, "El club no nos ha dicho nada de Mbappé. Pero parece que es una posibilidad ver a Mbappé fichar por el Real en verano, sí. Sería fantástico tenerlo aquí, es un jugador de primer nivel. Es una gran noticia para el Real pero también para toda La Liga”.

Asimismo, explicó que la filosofía del Madrid es tener a los mejores jugadores del mundo y que Mbappé es uno de ellos, "No me gusta hablar de jugadores que no están en mi equipo. En el Real Madrid juegan y tienen que jugar los mejores del mundo. Y sí, él es uno de los mejores".