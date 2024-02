Así fue el día que Xavi le reclamó a Henry sobre el Barcelona: "No hables así de mi club" (+Video)

El mítico delantero que vistió los colores del FC Barcelona, Thierry Henry, fue noticia por la sentida entrevista que realizó al técnico culé, Xavi Hernández, en el programa que lidera en CBS, terminado el compromiso de los azulgranas en los octavos de final de Champions League contra el Napoli (1-1).

Lo que más se viralizó de la charla fueron las conmovedoras palabras de Henry al técnico, a quien le reconoció su trabajo en la entidad blaugrana. "Lo primero que decir es que estoy impresionado con el trabajo que has hecho. No me importa lo que la gente diga", expresó de inicio, al tiempo que agregó: "Has ganado la Liga y tienes que estar orgulloso de lo que eres. Yo estoy muy orgulloso de haber compartido terreno de juego contigo y me enseñaste mucho en el Barcelona. Me dijiste que antes de poder hablar, porque yo no había ganado nada en Barcelona, debía ganar para poder entender lo que significa este club"

Sin embargo, sin la presencia del entrenador, el exdelantero contó una anécdota que vivió con el mismo Xavi durante su etapa como jugador blaugrana, donde el catalán le habría corregido el significado de uno de los lemas más populares del club. "Estábamos entrenando en el estadio, no en la ciudad deportiva, y ya sabéis que cuando sales por las escaleras, miras a las gradas y lo primero que ves es 'Més que un club', que obviamente significa 'Más que un club'", contó Thierry.

Posteriormente, añadió al relato la enseñanza que el, hoy, estratega puso sobre su carrera: "'Xavi me escuchó, me tocó el hombro y me giré. Él es pequeño, le miré así y le dije: '¿Qué quieres?'. Y me dice: "He escuchado lo que decías. No entiendes lo que significa, necesitas ganar aquí para entender lo que significa'".

Por lo pronto, el Barcelona liderado por Xavi sabe que tiene la vuelta de esta eliminatoria el 12 de marzo, eso sí, en esa oportunidad podrán contar con la presencia de su afición, en el Estadio Olímpico de Montjuic, hoy hogar de los azulgranas, mientras se terminan los trabajos en su recinto clásico: Spotify Camp Nou.