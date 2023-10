Estos son los nuevos habitantes del Salón de la Fama en Pachuca (+Fotos)

El Salón de la Fama del Fútbol celebró su decimoprimera investidura este pasado martes, en la que se agregaron a 18 leyendas del balompié nacional e internacional.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Estadio Hidalgo de Pachuca, contó con la presencia de los homenajeados, sus familiares y amigos, así como de aficionados de todo el mundo.

Rafa Márquez, el mexicano más laureado

El primer investido de la noche fue Rafael Márquez, quien se convirtió en el mexicano más laureado en la historia del fútbol al sumar 20 títulos en su carrera.

El ex capitán de la selección mexicana agradeció a todas las personas que lo ayudaron a alcanzar este logro, incluyendo a su familia, amigos, entrenadores y compañeros.

"Este premio no es solamente mío, es de mucha gente que ha colaborado para ser quien soy", dijo Márquez. "Mi trayectoria como futbolista no ha sido fácil, pero si lo volviera a hacer, no cambiaría nada".

Carles Puyol, el legado del capitán del Barcelona

El segundo investido fue Carles Puyol, quien fue reconocido por su liderazgo y su compromiso con el Barcelona.

El ex capitán del Barcelona agradeció a México por su cariño y apoyo durante su carrera. "Es un país que siempre me ha tratado como uno más", dijo Puyol. "Es un país donde se vive mucho el fútbol, la verdad que es increíble como lo viven".

Francesco Totti, el hombre que nunca abandonó a su primer amor

Francesco Totti dedicó su premio a la Roma, su eterno equipo: "Agradezco ser parte de este grupo de grandes campeones. Este premio es muy importante porque el futbol ha sido todo para mi, un agradecimiento especial a Roma que durante 25 años me han soportado, gracias a ellos estoy aquí".

Ricardo La Volpe y Cuauhtémoc Blanco, aquellos que cambiaron el fútbol mexicano

Ricardo La Volpe fue otro de los homenajeados de la noche. El ex técnico de la selección mexicana fue reconocido por su visión innovadora y su capacidad de sacar lo mejor de sus jugadores. "Como dijo Rafa, no me arrepiento de nada", dijo La Volpe. "Todo me lo dio México".

En la sorpresa de la noche, la enemistad entre La Volpe y Blanco dio señal de buen entendimiento entre ambos, en un gesto que se ha considerado de una buena relación entre ambas figuras del fútbol mexicano.

Blanco y La Volpe tienen una rivalidad que viene incluso desde la década de los noventa, y llegó a un punto máximo cuando el argentino fue el entrenador de la selección mexicana y dejó fuera del Mundial de Alemania 2006 a la leyenda americanista.

Cuauhtémoc Blanco anotó más de 150 goles con América y conquistó una liga mexicana y 2 copas de la Concacaf. Militó en España con el Valladolid y en múltiples equipos de la liga mexicana, además de ser uno de los hombres más destacados en la Selección Mexicana.

Fue el primer mexicano en marcar en 3 copas del mundo distintas, es el máximo goleador en competencias oficiales con el tricolor y fue clave para el título de la copa confederaciones de 1999.

Otras leyendas del fútbol

La lista de homenajeados de la noche incluyó a Andrea Rodebaugh, Fernando Quirarte, Petrinha, Isidoro Díaz, Samuel Eto'o, Xavi Hernández, Carlo Ancelotti, Kaká, José Alves Zague, Emilio Azcárraga Milmo y Rivaldo.

La decimoprimera investidura del Salón de la Fama del Fútbol fue un homenaje a la grandeza del fútbol. Los 18 homenajeados son leyendas de este deporte que han dejado un legado imborrable.