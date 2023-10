¿De regreso a casa? David Beckham en la órbita del Manchester United

Desde hace un tiempo que las cosas en el Manchester United no han estado del todo bien. A la par del pésimo arranque en la presente temporada, desde las oficinas han tratado de cambiar el rumbo de una de las instituciones más importantes de Inglaterra, ya que los actuales dueños todavía no saben si venderlo o no.

Durante este lunes, el medio inglés talkSPORT adelantó una noticia que podría alegrar a los fanáticos de los Red Devils. Y es que, al parecer, David Beckham podría ocupar un cargo como embajador del equipo si ciertas negociaciones llegan a producirse de la mejor manera.

El excapitán del equipo y la selección inglesa es una de varias leyendas del United que Sheik Jassim (principal interesado en adquirir al Manchester United) ha designado para roles potenciales si al final la familia Glazer (actuales dueños) acepta su oferta.

El también propietario del Inter de Miami estuvo el pasado fin de semana en Qatar presenciando la carrera de Fórmula Uno y allí comentó que sabía quiénes son las "personas adecuadas" para conseguir "estabilidad" en el club.

Cabe recordar que hace pocos meses atrás, Beckham concedió una entrevista a The Athletic en la que dejó en claro su preocupación por la situación que atraviesa el club: "Como aficionado y exjugador, solo quiero que se resuelva. Tiene que haber una decisión (sobre la propiedad). Quienquiera que dirija el club, uno quiere que tenga pasión, se involucre, tome las decisiones correctas, contrate a los jugadores adecuados e invierta en el club".

Hasta los momentos todo se mantiene estancado, lo que está dejando a una gran base de aficionados cada vez más molestos con los actuales propietarios. Incluso, en la última actualización del caso The Daily Mail afirmó que el club había sido retirado del mercado a principios del mes de septiembre.