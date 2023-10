David Beckham revela como ocurrió su llegada al Real Madrid (+Declaraciones)

El ex futbolista inglés, David Beckham reveló como fue su llegada al Real Madrid en su documental que lleva por nombre "Beckham" el cual está disponible en Netflix.

El dueño del Inter Miami afirmó cómo fue su aterrizaje en la Casa Blanca en el lejano año de 2003 para convertirse en un galáctico más tras los fichajes de Luis Figo, Zinedine Zidane y Ronaldo.

En uno de los capítulos de la serie Beckham confesó que fue el ex astro francés, Zinedine Zidane que lo convenció para irse al cuadro merengue.

"Zidane se me acercó. Él no habla mucho inglés y tampoco es que converse demasiado nunca... Me dio la mano y me dijo: ‘¿Te vienes a Madrid?”, contó el inglés que vivió este momento en un partido de Champions que los españoles jugaron contra el Manchester United.