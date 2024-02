Estos serían los nuevos registros de propiedad intelectual que estaría realizando Kylian Mbappé

El delantero francés y campeón del mundo 2018, Kylian Mbappé, estaría realizando los trámites para registrar la propiedad intelectual de su apellido y su tradicional gesto para festejar sus goles, cruzando los brazos en los 27 países que conforman la Unión Europea.

Así lo dio a conocer el diario español Marca, quienes precisaron que no es la primera vez que el jugador asiste a la Euroagencia de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés) para solicitar registro de algún logo.

Según el diario, la solicitud de registro es específicamente para el término 'Mbappé', así como variantes de sus celebraciones: con una figura en blanco, negro y gris donde aparece su imagen congelada con un gesto sonriente, los brazos cruzados y las manos en las axilas.

Con estos registros de propiedad intelectual 'Le tortoise' pretende asegurar la posibilidad de comercializar al máximo el uso de su imagen en una gama más amplia de productos, no necesariamente relacionados con el futbol.

Además Mbappé cuenta con el registro de dos de sus citas más recordadas, ''Moi tu m'parles pas d'age" (No me hables de la edad) y "Le football il a changé" (El futbol ha cambiado), así como el logotipo de una de las actividades solidarias en las que él es una de las cabezas visibles, "We care for all".

De hecho, una vez que se formalice este nuevo registro, Mbappé superaría en número de marcas registradas a jugadores como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, consolidándose aún más en el ámbito comercial.