Esto dijo Pep Guardiola tras coronarse campeón del Mundial de Clubes 2023 (+Declaraciones)

El Manchester City cierra un año histórico para sus filas, en el que consiguieron levantar un total de cinco títulos (UEFA Champions League, Premier League, FA Cup, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes), este último tras vencer al Fluminense en la final del torneo por un marcador abultado de 4 goles a 0.

Ante esto, el entrenador español, Pep Guardiola, en la rueda de prensa post-partido no ocultó la gran felicidad y orgullo que tiene por levantar la primera Copa del Mundo en la historia del combinado citizens, "Ganar este trofeo significa ser el mejor equipo del mundo. Nuestros jugadores, nuestros entrenadores, nuestro personal técnico, todos ellos trabajan duro todos los días para lograr estos éxitos”.

Asimismo, manifestó la gran mentalidad ganadora que demuestra su equipo en cada competición, "Ganar el Triplete fue realmente especial, pero ganar dos trofeos más y ahora tener estos cinco títulos demuestra la mentalidad única de este equipo, del Club y de su afición". Además, añadió que "Es algo que ningún otro equipo inglés ha logrado jamás y siempre recordaremos esta etapa increíble que pasamos juntos".

Por otro lado, dejó claro que lo más importante es estar luchando siempre por títulos, independientemente, si consiguen levantarlos o no, "De lo que más orgulloso me siento es de siempre estar luchando. No me importa cuánto ganemos. No me importa qué trofeos levantemos. Lo importante es estar ahí de nuevo para luchar por el próximo".

Cabe mencionar, que el estratega de 52 años, con este logro suma 37 trofeos en su palmarés, convirtiéndose en el segundo en el segundo técnico más galardonado en la historia, superado únicamente, por Alex Ferguson, el cual llegó a 49 títulos.