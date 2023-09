Esto dijo Luis De la Fuente sobre el Caso Rubiales

Nunca una rueda de prensa de un seleccionador a cargo de La Roja tuvo tanta expectativa como la que le toco realizar a Luis De la Fuente este viernes, previo a revelar la lista de convocados para la selección absoluta de cara a los compromisos por la clasificación a la Eurocopa donde España enfrenta a Chipre y Georgia; De la Fuente salió a dar explicaciones sobre sus polémicos aplausos y justificar su actitud con el Caso Rubiales.

En una rueda de prensa marcada por la falta de importancia que tuvo el contexto deportivo, el director técnico de la Selección Española inició su comparecencia explicando el motivo de sus acciones y sus aplausos ante el discurso de no dimisión que emitió Luis Rubiales hace una semana.

"Me gustaría explicar lo que viví en la asamblea del viernes. Ante le repercusión política y social, quiero aprovechar mi espacio como seleccionador para explicar la situación allí vivida”, declaraba De la Fuente al inicio de la comparecencia ante los medios de comunicación.

He recibido duras críticas, que son totalmente merecidas. Pido perdón por ellas. Son hechos injustificables. De la Fuente explicaba que acudió a la asamblea convencido de que era el acto protocolario de despedida de un presidente y este se transformó en todo lo contrario. “Estos gestos no representan mis valores ni la forma de actuar en la vida”, expresó el seleccionador.

Cuando se le cuestionó acerca de su sentir con la jugadora Jenni Hermoso, De la Fuente comentó que "hay que seguir trabajando en materia de igualdad. Concededme el derecho a equivocarme y rectificar. No me reconocía, cuando vi horas después, cómo me había comportado". Además, aseguró que Jenni Hermoso no es responsable de nada de lo que está sucediendo y no ha querido molestarla.

De la Fuente finalizó con sus declaraciones ante los medios revelando la lista de convocados de cara a la próxima fecha de clasificatorias a la Eurocopa y asegurando que no tiene que dimitir al cargo como seleccionar por sus actos, pero si tiene que pedir perdón por estos. “Cometí un error, un error humano inexcusable. Si pudiera volver a atrás no volvería a cometer ese acto", concluyó el estratega español.