Esto dijo la Mejor Jugadora de la UEFA sobre el “Caso Rubiales” (+Declaraciones)

Aitana Bonmatí ganó el premio a la mejor jugadora del año por parte de la UEFA, luego de la sobresaliente temporada que tuvo tanto a nivel de clubes como de selección nacional. Asimismo, este galardón individual llega justo después de haber sido nombrada como la mejor jugadora de la Copa del Mundo Femenina 2023.

Bonmatí fue parte crucial de todos los títulos conseguidos con el Fútbol Club Barcelona la pasada temporada, en la que alzó el título de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA 2022-23. De la misma manera, fue pilar en el centro del campo de la selección española que hizo historia en el Mundial pasado, puesto que alzaron su primera Copa del Mundo Femenina en la historia de la Federación.

El reconocimiento individual se queda en España, puesto que Aitana lo ganó el año siguiente que Alexia Putellas.

Asimismo, la jugadora de la selección española de fútbol aprovechó la entrega del galardón para emitir unas palabras de apoyo a su compañera Jenni Hermoso sobre el “Caso Rubiales”, misma situación que activó Sarina Wiegman, mejor entrenadora del mundo por parte de la UEFA.

“No están siendo unos momentos muy buenos en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustarían dejar pasar. No podemos permitir el abuso de poder en una relación laboral ni las faltas de respeto. A mi compañera Jenni y a todas las mujeres que lo sufren, estamos con vosotras", comunicó la ganadora a mejora jugadora de la UEFA.