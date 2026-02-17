El Estadio Azteca contra el reloj: Ivar Sisniega confirma que las obras avanzan a tiempo

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha salido al paso de las crecientes especulaciones que rodeaban las obras de remodelación del Estadio Azteca. En una conferencia de prensa celebrada en la Ciudad de México, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la institución, dio un mensaje de certeza: el recinto no solo cumplirá con los plazos de la FIFA, sino que reabrirá sus puertas el próximo 28 de marzo para el duelo amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal.

Este anuncio busca silenciar la incertidumbre generada por reportes de supuestos retrasos en las obras de modernización, reafirmando al "Coloso de Santa Úrsula" como la joya de la corona para la Copa del Mundo 2026.

Confianza absoluta y "riesgo controlado"

La dirigencia del futbol mexicano fue tajante al asegurar que no existe un plan B para el enfrentamiento contra el conjunto lusitano. Sisniega fue claro al señalar que la supervisión de las obras es constante y que el estadio operará con normalidad a partir de marzo.

Para describir la situación actual, el directivo utilizó la expresión “riesgo controlado”, enfatizando los siguientes puntos:

Garantías contractuales: Los responsables de la obra han entregado avales de cumplimiento.

Estándares FIFA: La cancha, las tribunas y las zonas de hospitalidad están siendo adecuadas para cumplir con los niveles de exigencia internacional.

Aval internacional: La FIFA mantiene una comunicación fluida con la FMF, respaldando el progreso del proyecto sin emitir alertas de retraso crítico.

El peso de la historia: Un estadio único en el mundo

La urgencia por tener el recinto a punto no es solo logística, sino simbólica. El Estadio Azteca está destinado a hacer historia en 2026 al convertirse en el primer inmueble en albergar tres Copas del Mundo (1970, 1986 y 2026).

Su legado es inigualable:

Fue el templo donde Pelé se consagró en 1970.

Fue el escenario de la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" de Diego Maradona en 1986.

En 2026, tras 40 años de espera, volverá a ser el foco de atención del planeta futbol.

La remodelación actual no solo busca una "lavada de cara", sino una modernización integral que mejore la conectividad, la seguridad y la experiencia del aficionado, adaptando un coloso del siglo XX a las exigencias tecnológicas del siglo XXI.

El camino trazado para el Tri

Con los rumores de la sede disipados, la atención se traslada ahora al terreno deportivo. La FMF aprovechó el espacio para recalcar que la Selección Mexicana tiene metas ambiciosas para el Mundial: liderar su grupo y alcanzar, como mínimo, la instancia de cuartos de final, aprovechando la localía y el empuje de una afición que volverá a llenar el Azteca.

La confirmación del partido contra Portugal sirve como el ensayo general perfecto. Ver el renovado césped de Santa Úrsula bajo las luces de un partido de alto calibre será la prueba de fuego que México necesita para demostrar que está listo para volver a brillar en el máximo escenario del balompié mundial.