Edinson Cavani cierra su etapa con Uruguay (+Comunicado)

La Copa América de Estados Unidos 2024 y la Selección Uruguaya pierden a uno de los jugadores más históricos del fútbol sudamericano. Edinson Cavani decidió poner fin a su etapa en Uruguay, tras 16 años defendiendo los colores de su país.

El experimentado atacante de 37 años, hizo oficial su decisión a través de un comunicado en sus redes sociales, donde agradece a todas las personas que lo ayudaron en esta experiencia, "Sólo quiero agradecerte por cada enseñanza que me hiciste vivir en tu proceso. No me quiero extender. Hoy son pocas palabras, pero de sentimientos profundos. Gracias a cada una de las personas que formaron parte de este camino durante tantos años".

Asimismo, confesó que estará muy pendiente de cada paso que dé la Selección y los apoyará como siempre, "Mi querida Celeste. Hoy decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta".

Una despedida nostálgica

"Fui y seré siempre un bendecido de haberme puesto esta camiseta para representar lo que más amo en el mundo, mi país. Fueron sin dudas muchos años preciosos, tendría mil cosas para decir, contar y recordar, pero hoy quiero dedicarme a esta nueva etapa de mi carrera y dar todo dónde me toca estar", explicó el "Matador".

Por último, finalizó el comunicado con un mensaje para la afición y para todos los simpatizantes de Uruguay, "Les mando un fuerte abrazo a todo mi pueblo. ¡Arriba la Celeste!"

Sus números con Uruguay

Su debut con la Selección de Uruguay fue en 2008 ante Colombia, dicho encuentro quedó empatado 2-2 (el primer gol de Uruguay fue de Cavani). Desde ese entonces, el ariete uruguayo disputó 136 partidos y produjo 75 goles (58 tantos y 17 asistencias).

