Edinson Cavani habló sobre no estar convocado para el inicio de las Eliminatorias

El delantero uruguayo Edinson Cavani habló sobre no estar en la convocatoria para el inicio de las Eliminatorias Mundialistas de la Conmebol, destacando que el no estar con su selección en esta doble fecha inicial es algo que no le quita su tranquilidad.

Cavani, de 36 años de edad, no quiso generar polémica y no quiso profunizar en la decisión que tomó el cuerpo técnico, encabezado por el argentino Marcelo Bielsa, sino que expresó que está centrado en su presente futbolístico con Boca Juniors, club al que llegó hace unos pocos meses, y donde aseguró que se siente tranquilo.

"La vida son etapas, y si por ahí el que toma la decisión hoy siente o piensa que yo no estoy a la altura de poder estar, perfecto. Ellos son los que tienen la decisión", dijo "El Matador". "Más allá de que me sienta bien, por ahí llegó una etapa donde tengo que dedicarme más a estar donde estoy hoy, que es acá, en Boca Juniors. Y nada. Voy a seguir dándole para adelante con lo que me toca vivir hoy", expresó.

Cavani evitó la controversia

"Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No me quiero detener a darle muchas vueltas; de si está físicamente bien, si está mal, ni ir contra uno, ni ir contra otro. Nada de esas cosas, que la verdad no me interesan. Estoy en una linda etapa de mi vida que disfruto. Trato de demostrar cada domingo desde que vine acá que me entrego al máximo por este club", comentó Cavani, quien es el segundo mayor goleador con la camisa de Uruguay con 58 goles (solo por detrás de Luis Suárez).

"No tengo 25 años, como en su momento por ahí jugaba tres partidos por semana. Capaz no lo puedo hacer hoy, seguramente. Soy realista. Entiendo un montón de cosas”, manifestó el delantero.

Dentro de la convocatoria realizada por Bielsa, otro de los nombres que no estuvo incluido fue el de Luis Suárez, máximo goleador histórico de "La Celeste". Aunque "El Pistolero" sí dejó clara su postura frente a esto.

El uruguayo anotó un gol en la victoria de su club, Gremio, frente a Cuiabá en el Brasileirao, y subió una historia en Instagram donde se señala su apellido y agregó "SUÁREZ 9, RESPETO", mostrando su descontento por no haber sido llamado a su selección en este inicio de las Eliminatorias.