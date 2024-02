¿Cuándo saldrá de prisión? Las claves de la condena a Dani Alves (+Video)

Dani Alves luce un futuro muy incierto luego de recibir una condena de cuatro años y seis meses por agresión sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022. La sentencia a prisión al brasileño fue dado a conocer por el tribunal de la ciudad de Cataluña, este jueves 22 de febrero.

Además del tiempo que estará encarcelado, el ex lateral del equipo blaugrana tendrá una sentencia donde establece una orden de cinco años de libertad vigilada, incomunicación con la víctima durante 9 años y 6 meses y una indemnización de 150.000 euros.

El futbolista, considerado como uno de los mejores defensores en su momento, atraviesa por una situación complicada y estaría privado de libertad por los próximos años. La magistrada dio a conocer que "el acusado tomó bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y abusó vaginalmente de ella". Esto es lo que podría pasar con el experimentado jugador mientras cumpla con su condena.

Reducción de condena

Parte importante de la sentencia de Alves fue la reducción de los cargos a cuatro años y seis meses. La defensa del jugador se apoyó en la atenuante de la reparación del daño, provocando que la condena sea bajado a la mitad. Una indemnización de 150.000 euros fue crucial para el brasileño haya recibido un castigo menor.

Libertad antes de cumplir su condena

De acuerdo con la sentencia, el ex lateral del PSG no saldría de prisión hasta el 20 de julio de 2027. Sin embargo, la figura del balompié contaría con todos los papeles para salir antes de lo previsto. El sudamericano tendrá la opción de optar por su primera libertad provisional a partir del 20 de julio de 2024, cuando ya tenga cumplido un tercio de la condena.

De la misma manera, el atleta podría recibir el tercer grado, medida que permite a los internos cumplir su condena en un régimen de semilibertad fuera de la cárcel, a partir del próximo 20 de abril de 2025.