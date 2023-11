Copa Libertadores: Boca Juniors y Fluminense en búsqueda de la “Gloria Eterna” (+Previa)

Boca Juniors y Fluminense se olvidan de sus competencias nacionales para dar pie al partido más importante de sus temporadas, puesto que se trata de la final de la Copa CONMEBOL Libertadores. Ambos equipos afrontarán el encuentro en búsqueda de definir quien será galardonado como el mejor equipo del sur del continente americano en la temporada 2023.

El conjunto brasileño comienza con una “leve” ventaja sobre el argentino, puesto que el partido se llevará a cabo en el mítico Estadio Maracaná de Rio de Janeiro, Brasil, recinto que alberga todos los partidos del “Flu” en la temporada regular. Ambos planteles escribirán un nuevo capítulo en la historia de la mítica CONMEBOL Libertadores, cuando se enfrenten este sábado 4 de noviembre, desde las 17:00 hora local y 16:00 hora de Venezuela.

Los dirigidos por Jorge Almirón viajaron a Rio de Janeiro con la posibilidad de alzar la séptima Copa Libertadores en la historia del club. De igual manera, igualaría a Independiente de Avellaneda como los equipos más ganadores del certamen (7), tras sus conquistas en 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

Del otro lado, la oncena de Fernando Diniz se encuentra alistando los últimos detalles para disputar la segunda final de la CONMEBOL Libertadores en la historia del equipo, con el objetivo de conseguir la “Gloria Eterna” por primera vez desde la final disputada en 2008, la cual cayeron derrotados por la vía de los penales ante el LDU Quito.

Presente de ambos equipos

La oncena de Jorge Almirón no sufrirá muchos cambios de cara a la gran final del próximo sábado. Almirón no podrá contar con Marcos Rojo por la expulsión que sufrió en el encuentro por la vuelta de las semifinales ante Palmeiras. A su vez, no dispondrá de Exequiel Zeballos, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

De esta manera, para suplantar al capitán, el técnico tiene decidido incluir a Nicolás Valentini para conformar la dupla junto a Nicolás Figal, mientras que el resto del once inicial será el mismo con el que midió ante el “Verdao”.

Por parte del “Flu”, las principales dudas recaen en su capitán Nino, quien viene recuperándose de una lesión que lo ha alejado de las canchas en los últimos cinco partidos del Brasileirao. Asimismo, la otra duda es del central Felipe Melo, quien tuvo una molestia muscular la semana pasada. El resto sería el mismo equipo que utilizó la mayor parte de la competencia, conformado por un 4-3-3.

Historial entre ambas delegaciones

Fluminense y Boca Juniors ya se enfrentaron seis veces en la historia de la CONMEBOL Libertadores, con dos victorias para cada lado y dos empates. Los equipos se cruzaron en dos fases eliminatorias del torneo: Semifinales de 2008 (Flu se clasificó) y Cuartos de Final de 2012 (Boca se clasificó). En cada ocasión, el equipo que avanzó al torneo terminó como subcampeón de la edición.

De esta manera, Boca Juniors puede ganar la CONMEBOL Libertadores por séptima vez, igualando a Independiente como el equipo con más títulos en la historia del torneo. Esa es la 12ª Final del Xeneize, récord entre todos los equipos. Mientras que Fluminense puede ganar el título de CONMEBOL Libertadores por primera vez, siendo el 11º equipo brasileño diferente en conquistarlo.