Copa Libertadores: Estas son las posibles alineaciones de Boca Juniors y Fluminense para la gran final

El próximo sábado 4 de noviembre se celebrará el partido más importante de la temporada 2023 en el fútbol sudamericano, puesto que se va a disputar la final de la Copa CONMEBOL Libertadores. Boca Juniors y Fluminense protagonizarán el encuentro decisivo del certamen en el mítico Estadio Maracaná de Rio de Janeiro, Brasil.

El combinado de Buenos Aires llega con altas expectativas para levantar su séptima corona de Libertadores después de haberse consagrado por última vez en la edición del 2007. El conjunto Xeneize alcanzó la gran final de manera histórica, puesto que se convirtió en el primer equipo en la historia del certamen en no ganar ni un partido en las rondas de eliminación directa y clasificar al duelo definitivo.

Asimismo, los dirigidos por Fernando Diniz, al igual que Boca Juniors, llegan a la final con un presente no tan prometedor, puesto que solo ha conocido la victoria en uno de sus últimos seis encuentros en la máxima división del fútbol brasileño. Los cariocas disputarán su segunda final desde el 2008 en búsqueda de alcanzar la “Gloria eterna” por primera vez en la historia de la organización.

Presente de ambos equipos

La oncena de Jorge Almirón no sufrirá muchos cambios de cara a la gran final del próximo sábado. Almirón no podrá contar con Marcos Rojo por la expulsión que sufrió en el encuentro por la vuelta de las semifinales ante Palmeiras. A su vez, no dispondrá de Exequiel Zeballos, quien sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

De esta manera, para suplantar al capitán, el técnico tiene decidido incluir a Nicolás Valentini para conformar la dupla junto a Nicolás Figal, mientras que el resto del once inicial será el mismo con el que midió ante el “Verdao”.

XI de Boca Juniors

Portero: Sergio Romero.

Defensas: Luís Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, Frank Fabra.

Mediocampo: Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Pol Fernández, Valentín Barco.

Delanteros: Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Por parte del “Flu”, las principales dudas recaen en su capitán Nino, quien viene recuperándose de una lesión que lo ha alejado de las canchas en los últimos cinco partidos del Brasileirao. Asimismo, la otra duda es del central Felipe Melo, quien tuvo una molestia muscular la semana pasada. El resto sería el mismo equipo que utilizó la mayor parte de la competencia, conformado por un 4-3-3.

XI de Fluminense

Portero: Fábio.

Defensas: Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo.

Mediocampo: André, Alexsander; Keno, Ganso.

Delanteros: John Arias; Germán Cano.