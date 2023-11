Esto dijo Ricardo Andreutti en Tercer Tiempo sobre el mejor portero de la historia (+Video)

El debate en el mundo del deporte es una constante y genera polémica debido a las opiniones de los expertos y seguidores de cada disciplina sobre qué jugador destaca por encima del resto. En el fútbol, uno de los temas que más causa controversia es quien es el mejor jugador de la historia, pero también esto se deriva a quienes son los mejores en cada una de las posiciones dentro del campo de juego.

En este caso, Tercer Tiempo, a través de la señal de Meridiano TV, tuvo como uno de sus temas de discusión: ¿Quién es el mejor portero de la historia del fútbol? Ricardo Andreutti dio su opinión y dijo sobre quien considera que es el guardametas que ha destacado más que los demás en la historia de este deporte.

¿Buffon, Casillas o Neuer?

Andreutti comenzó hablando del italiano Gianluigi Buffon y el español Iker Casillas, quienes considera como parte del top histórico de porteros y mencionó quien estaría por encima del otro entre ambos. "Voy a empezar entre Casillas y Buffon. Dificilísimo. Buffon tiene la mancha de no haber ganado una Champions League, pero coincido con Gabi, lo longevo que fue y el impacto que tuvo en su equipo y en el fútbol en donde estuvo hace que, para mí, se incline más hacia él", dijo.

Sin embargo, al meter al alemán Manuel Neuer dentro de la conversación indicó que este sería el que lidere, en su opinión, la lista de mejor guardameta de la historia debido a lo que puede brindar dentro del campo de juego. "Si me ponen los tres porteros, por herramientas, vamos a quitar lo de la carrera porque es imposible decir cuál es el mejor por carrera, me quedo con Neuer porque él tiene algo que no tienen los otros dos: el tema de los pies y la salida clara de balón que tiene el alemán", finalizó.