¡Contundente! Esto le dijo Luis Enrique a Kylian Mbappé luego de su encontronazo (+Video)

El pasado domingo 31 de marzo se escribió un nuevo capítulo en la relación entre Luis Enrique y Kylian Mbappé. El capitán de la selección francesa protagonizó un controversial gesto en contra del estratega asturiano, luego de que este decidiera sustituirlo al minuto 65’ del segundo tiempo en el encuentro ante el Olympique Marsella por el “Clásico Francés”.

El talento de Bondy demostró su descontento con el director técnico del combinado parisino una vez se dio cuenta que estaba siendo sustituido. Mbappé, con un rostro de pocos amigos, abandonó el terreno de juego, momento en el que, según varios usuarios, le dice "fils de put” (hijo de puta) a Luis Enrique.

Reacción de Luis Enrique a Mbappé

Ante este hecho, al entrenador español le preguntaron en la rueda de prensa rutinaria post partido sobre lo ocurrido. A “Lucho” le preguntaron sobre los “comentarios insultantes” que realizó Kylian Mbappé en su contra, a lo que el asturiano respondió de manera contundente: "Yo no he visto nada. Nada de nada".

Y añadió: "Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa".

A la espera del Barcelona

A pesar de que lo ocurrido entre Mbappé y Luis Enrique opacara el resto del contexto, el Paris Saint-Germain se quedó con una nueva edición del clásico al vencer 2-0 al Marsella. Dicho resultado los catapultó cada vez más cerca del título, puesto que se sitúan en lo más alto de la tabla de clasificación con 62 puntos, 12 más que el Stade Brestois, su competidor más directo.

Finalmente, este incidente ocurre a solo días de que la escuadra de Luis Enrique afronte el inicio -en el Parque de los Príncipes- de los cuartos de final de la Champions League contra un rival histórico como el FC Barcelona, programado para el próximo 10 de abril.