Luis Enrique explotó con la prensa por criticas sobre su gestión de Mbappé

Si hay un técnico que no se guarda nada cuando siente que debe decirlo todo es Luis Enrique. Y hoy, después del duelo de su PSG ante el Marsella, lo volvió a demostrar con unas fuertes declaraciones tras ser consultado por uno de los nombres del equipo: Kylian Mbappé.

En esta jornada de la Ligue 1 su equipo pudo sumar los tres puntos, gracias al triunfo 0-2. Sin embargo, ese aspecto quedará en segundo plano ante la reacción que tuvo el delantero francés cuando Luis Enrique decidió sacarlo temprano en el encuentro (al minuto 65). El francés tuvo un feo gesto con su entrenador, en claro desacuerdo por el cambio y, desde luego, finalizado el cotejo iba a ser una de las preguntas fijas para el DT.

Ahora bien, a Luis Enrique empieza a cansarle que todo el tiempo se hable del jugador y no del equipo; su declaración lo dejó bastante claro. "Es la misma música todas las semanas, la misma música... es aburrido”, dijo de entrada, al tiempo que apuntó sobre aquellos que cuestionan su gestión con Mbappé: "¿La gente no está de acuerdo con mi decisión? No me importa".

Más frases en caliente de Luis Enrique

Las anteriores no fueron los únicos señalamientos que salieron a viva voz del entrenador, más si cabe que dejó otras frases propias para el diario del día siguiente. "Yo soy el entrenador. Tomo decisiones cada semana", comentó, para luego cerrar con lo siguiente: “Hago lo mejor que puedo por el PSG, lo haré hasta mi último día en París”.

Finalmente, este incidente ocurre a solo días de que la escuadra de Luis Enrique afronte el inicio -en el Parque de los Príncipes- de los cuartos de final de la Champions League contra un rival histórico como el FC Barcelona, programado para el próximo 10 de abril.