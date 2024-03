El Barcelona intenta por todos los medio retener a Xavi Hernández

El Barcelona recortó puntos frente al Real Madrid en la carrera por el título de liga. Los dirigidos por Xavi Hernández han conseguido una regularidad necesaria para el tramo más importante de la temporada y parecen decididos a pelear por todo hasta las últimas consecuencias, por eso la entidad culé le quiere dar continuidad al actual proyecto.

Xavi anunció a principios de 2024 que no continuará como entrenador la próxima temporada en el banquillo del Barcelona, algo que tomó por sorpresa a prácticamente todo el mundo, a pesar que, en dicho momento, su equipo pasaba por una crisis de juego y resultados.

Desde que se supo la decisión de Xavi, el entrenador insiste que las cosas han ido a mejor y que los jugadores han dado un paso adelante para terminar el año de la mejor forma posible. Jugadores como Lewandowski, Gundogan y Koundé mejoraron considerablemente en 2024, por eso desde la directiva consideran que el actual estratega es el indicado para seguir al frente del banquillo.

Varias voces importantes no ocultan que intentan convencer a Xavi, desde Ter Stegen que ha dicho "Me cuesta asumir que se va", hasta el mismo presidente Joan Laporta, quien confiesa lo que quiere: "A mi me gustaría que siguiera y Xavi lo sabe". Directivos más cercanos, como Deco, también dejan caer su intención: "Quería que estuviéramos más años y lucharemos juntos en el proyecto".

Quién fue más contundente a la hora de hablar de la leyenda culé y su remota permanencia fue el Vicepresidente Rafa Yuste: "Voy a intentar convencer a Xavi, pero es una decisión personal de él. Quedan partidos de Liga, de la Champions League... hay que dejar que disfrute. Espero y deseo que continúe, porque estamos hablando de un proyecto, no de una temporada o de dos".