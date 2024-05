Bernardo Silva sobre los premios individuales: "no representan tan bien a nuestro deporte" (+video)

Año tras año, en todas las ligas de fútbol del mundo se entregan múltiples premios individuales, algunos por las estadísticas y otros por méritos del jugador, no obstante, el mediocampista Bernardo Silva no está de acuerdo con esos galardones.

The Best, The Globe Soccer Awards y el más cotizado, el Balón de Oro, conforman los tres eventos principales donde premian a los jugadores del viejo continente (también a los entrenadores y equipos).

Bernardo Silva tiene una opinión particular referente a estos reconocimientos:

En los mencionados galardones generalmente son reconocidos los delanteros, a muestra un botón con el Balón de Oro, siendo Luka Modric el último mediocampista en ganarlo (2018) y por lo tanto, Silva considera que desvirtúan el mérito de las otras posiciones.

"Cuando miro los premios individuales y veo que solo los ganan los que hacen goles, siento que no representan tan bien a nuestro deporte. Es importante tener arquero, defensor y mediocampistas adecuados. Los delanteros no ganan títulos solos", declaró el portugués en una entrevista con Sky Sports.

Bernardo fue campeón de la Premier League con el Manchester City en esta campaña y disputará la Eurocopa con la selección lusitana en el venidero mes de junio. A sus 29 años, todavía no obtiene su primer galardón importante a nivel individual.