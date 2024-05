Estos son los convocados del Real Madrid para la final contra Borussia Dortmund

El Real Madrid ya publicó su lista de convocados para la final de la UEFA Champions League contra el Borussia Dortmund. Como es costumbre, todos los jugadores de la plantilla viajaron para este importante compromiso; sin embargo, no todos están disponibles para jugar.

En total son 25 futbolistas merengues que viajaron a Inglaterra y que estarán presenten en el Estadio de Wembley. Entre ellos, se encuentran dos canteranos (Mario Marín y Fran González), el resto de jugadores son del primer equipo.

Cabe destacar, que hay varios jugadores de la plantilla que están descartados para sumar minutos en la gran final y que, de igual manera fueron convocados. David Alaba y Aurélien Tchouaméni se quedarán en la grada por lesión; mientras que, Andriy Lunin se perdió todos los entrenamientos de esta semana por un virus y es duda para estar en el banquillo.

¡Ancelotti no se guardará nada!

El cuerpo técnico comandado por Carlo Ancelotti tiene el objetivo de levantar la décimo quinta Champions en la historia del club; por lo que, intentará elegir al mejor once posible para conseguirlo. En la nómina no hay ninguna baja inesperada, destacando la presencia de estrellas como Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Toni Kroos o Fede Valverde.

Cada una de las figuras mencionadas serán titulares indiscutibles ante los "negriamarillos" y buscarán empezar el partido de la mejor manera posible. Por otro lado, la única duda que tiene el entrenador italiano es el defensa que acompañará a Antonio Rüdiger en la zaga.

Las opciones son Nacho Fernández y Éder Militão, pero las últimas actuaciones del central brasileño terminaron por definir al defensor español como el titular y el encargado de llevar la cinta de capitán en Wembley.