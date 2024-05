UCL: ¿No son favoritos? Carlo Ancelotti revela la actualidad del Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, compareció este lunes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Valdebebas para atender a los medios de comunicación en el Open Media Day previo a la final de la Champions League contra el Borussia Dortmund. El italiano analizó la actualidad del equipo y se mostró optimista de cara al partido del sábado en Londres.

Sobre la ilusión del equipo

"Estamos con toda la ilusión del mundo. Una final exige empezar bien la semana, entrenar bien, tranquilidad y confianza. Es una semana para disfrutar teniendo en cuenta que es una final y habrá rival y dificultades. Llegar a una final de la Champions League siempre es un éxito. Lo hemos hecho muy bien y hasta el día de la final vamos a disfrutar del momento. Tenemos mucha confianza y llegaremos a tope. Es el partido más importante de la temporada para todos".

Sobre el favoritismo, Ancelotti descartó sentirse superior al rival asegurando que "No pensamos en ser favoritos. Sólo en jugar un partido conta un rival que lo ha hecho muy bien y ha eliminado a grandes equipos como el Atlético y el PSG. Ha mostrado calidad, compromiso y gran actitud. Estamos convencidos de que vamos a sufrir, a luchar y a pelear como en todas las finales".

Carletto también se mostró ilusionado por una nueva participación en la Final de la Champions, "Es mi novena final teniendo en cuenta las tres de jugador y las seis de entrenador. La semana va a ser de felicidad ahora y después de preocupación. Mi equipo me da mucha confianza e ilusión. Está centrado y en modo Champions".

Borussia Dortmund, un duro rival

Al se cuestionado sobre si cree que los dos mejores equipos de la temporada han llegado a la final de Wembley, Ancelotti bromeó expresando que "Tenemos claro que es un equipo que tiene experiencia en esta competición. Han llegado a la final de la Champions. Son los dos mejores para jugar la final de la Champions. Mañana todavía no estamos de vacaciones, otros sí y nosotros no. Muchos lo verán por la tele".

Sobre las claves del partido y su planteamiento, este no reveló mucho y se limitó a comentar que lo más importante para el equipo es tener las ideas claras de lo que tienen que hacer y, en su caso, va a dar las instrucciones claras a los jugadores para que tengan claro lo que deben hacer en el partido.

"Hay una semana para preparar el partido y lo haremos bien. Nos vamos a focalizar en el trabajo defensivo y ofensivo y tener claro lo que hay que hacer. Voy a dar información clara a los jugadores y cuando lleguen al partido tienen claro lo que tienen que hacer. Es la mejor manera de quitar el estrés. Así no piensas en otras cosas que te pueden dar estrés".

El secreto de su rutina antes del partido

Fiel a su estilo y continuando con las bromas, Ancelotti fue cuestionado sobre su rutina para abordar el compromiso, a lo que este solo se limito a reír a carcajadas y expresar que su rutina se basa en su alimentación. "¿Qué me gusta comer? Brócoli, salmón y pasta. Esto voy a comer. Luego una hora de siesta me parece bien. Si soy capaz... y después, todos los pensamientos del partido. Luego, antes de la charla, el corazón empieza a subir, llega a 110, 120 y se queda ahí hasta que empieza el partido y luego, el corazón me vuelve a su ritmo normal".

El media day del cuadro merengue finalizó con Ancelotti siendo cuestionado sobre sobre el futuro de Nacho, que se rumora no renovará su contrato y dejará el club tras el encuentro. "No, lo único que me ha dicho es que hablaremos tras la final y le dije que me llamase por teléfono, porque estaría de vacaciones", sentenció .