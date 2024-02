Andreas Brehme: el verdugo de Diego de Maradona y de Argentina en Italia 90 (+Video)

El sueño de todo futbolista es llegar a una Copa del Mundo con su selección y lograr el ansiado título mundial. Andreas Brehme cumplió esa meta y lo hizo en plan estelar convirtiendo el único tanto de aquella final de Italia 90', que le dio el tercer campeonato a Alemania sobre Argentina.

34 años después, el mítico alemán vuelve a ser noticia, pero con un desenlace fatal tras fallecer a los 63 años de edad producto de un paro cardiaco que le arrebato su vida. Pese a ser trasladado a una clínica muy cerca de su domicilio y ser reanimado, el ex zaguero no logró sobrevivir y enluta al balompié mundial con su desaparición física.

Aunque tuvo una carrera exitosa a nivel de clubes, fue ese penal convertido ante Argentina que lo llevo al estrellato como máximo protagonista en una de las finales más polémicas en la historia de las Copas del Mundo. Así le dio el trofeo a la Mannschaft en el Estadio Olímpico de Roma.

En aquel controvertido penal que fue cometida por Roberto Sensini a Rudi Völler, el principal mexicano Edgardo Codesal sentenció una falta en el área argentina, que al día de hoy es discutido como una de las infracciones más polémicas de la historia. Brehme no desaprovechó la oportunidad de ser héroe y convirtió de manera magistral para vencer al guardameta sudamericano.

El ex zaguero del Inter de Milán no tuvo presión y anotó el tanto de aquella histórica victoria al minuto 85' de partido, dejando prácticamente sin opciones a la oncena argentina de una posible reacción, que ya había recibido dos expulsiones en el encuentro. Su diana provocó la euforia de los bávaros y las lágrimas de Maradona, quien no volvió a disputar otra final con su selección desde aquella derrota.

Aquel penal convertido posicionó al lateral como una leyenda en el fútbol alemán y como ese héroe inesperado que tuvieron los europeos en su tercera conquista en una Copa del Mundo. El defensor quedará en la memoria de los amantes del deporte rey como uno de los mejores en su posición en la década de los 80' y 90'.