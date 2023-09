Ancelotti habla sobre la situación de Modric: "La plantilla tiene mucha competencia"

El Real Madrid se prepara para volver a la acción por la liga española con la misión de mantener el primer lugar de la tabla, en ese sentido, Carlo Ancelotti, entrenador del equipo, compareció en rueda de prensa para brindar sus impresiones de lo que es la temporada hasta ahora y lo que viene en los próximos días.

Ancelotti ha dado mucho protagonismo a sus centrocampistas más jóvenes en el inicio de campaña, es por ello que Luka Modric no cuenta por el momento con los minutos que estaba acostumbrado, a pesar de ser uno de los claros jugadores de la plantilla pero también el más veterano.

"He hablado con él porque está teniendo que aguantar más de lo normal. Cuando Luka renovó él estaba encantado, después ha cambiado su papel, pero cuando vuelvan estos partidos él tendrá protagonismo. Le he dado más protagonismo a los jóvenes. La plantilla tiene mucha competencia. Sé lo que puede aportar y lo va a hacer este año aunque sea con menos minutos", así explica el estratega italiano un poco de visión hasta el momento.

En la rueda de prensa Modric no fue el único tema resaltante, pues en medio de su lesión, Vinicius Jr. es también uno de los grandes focos merengues: "Está recuperando bien. No sé el día preciso de su vuelta y no queremos forzar. Está aumentando la carga de trabajo. La próxima semana hará una parte del trabajo con el grupo. Va a estar antes de las seis semanas".