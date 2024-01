Xavi Hernández tras el partido ante U.D. Barbastro: "Hemos sufrido más de la cuenta por culpa nuestra" (+Declaraciones)

El Fútbol Club Barcelona sufrió más de la cuenta ante la Unión Deportiva Barbastro, equipo de la cuarta división de España, en un partido que definía quien pasaría a los Octavos de Final de la Copa del Rey 2024.

Sin dudas, fue un encuentro muy parejo y peleado por parte de ambos combinados, que además estuvo marcado por una actuación muy polémica del cuerpo arbitral, el cual perjudicó al conjunto catalán en varias acciones puntuales del juego. Ante esto, Xavi Hernández habló en la rueda de prensa post-partido y dio su opinión sobre el arbitraje y la ausencia del VAR en esta competencia, "Los penales no los he visto, ni a favor ni en contra. Pero me dicen que el de Joao Félix sí lo es. Es una pena que en esta competición no tengamos VAR en esta eliminatoria, en el 2024 que estamos deberíamos tenerlo, incluso en campos de menos categoría".

En cuanto al rendimiento de su equipo, el estratega español recalcó que deben evitar cometer tantos errores defensivos durante los encuentros, los cuales manchan las victorias conseguidas, "Hemos hecho un buen partido, pero se nos complica por detalles. Tenemos que minimizar los errores, que significa sufrir más de la cuenta. No tenemos que perdonar tanto, el partido en general es positivo para el equipo".

Por otro lado, el entrenador azulgrana manifestó estar satisfecho con el nivel que mostraron hoy, a pesar de encajar dos goles a balón parado, "Me quedo con la sensación de que hasta el 1-2, que regalamos nosotros (por el pase atrás de Joao Félix), hemos estado bien en el juego, la primera parte ha sido muy buena, prácticamente no hemos concedido. En líneas generales es un buen partido. La sensación para mí es buena, hasta el 0-2 es buena, se nos complica el partido porque regalamos cosas que no tenemos que regalar".

El próximo compromiso del Barça será en las semifinales de la Supercopa de España contra el Osasuna este jueves 11 de enero en el Estadio Al -Awwal, mismo torneo que están compitiendo el Real Madrid y Atlético de Madrid, por lo que, buscarán mejorar para quedarse con el primer título de la campaña.