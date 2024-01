¡Sin laterales! Esta es la convocatoria del FC Barcelona para su debut en Copa del Rey

El Barcelona se prepara para su debut copero ante el Barbastro con algunas ausencias importantes en su convocatoria. Alejandro Balde, se une a las bajas de última hora para Xavi Hernández, el defensa que no pudo entrenar el sábado debido a una indisposición, no logró recuperarse a tiempo y no estará en el partido. Por otro lado, el central vasco Íñigo Martínez ha recibido el alta después de un mes fuera por una lesión en los isquiotibiales, lo que representa una buena noticia para el equipo.

La ausencia más destacada en la convocatoria es la de Lamine Yamal, quien se perderá los próximos dos compromisos de Copa debido a una sanción por una tarjeta roja directa que recibió el año pasado en la Copa Juvenil contra el Málaga. Además, varios jugadores lesionados tampoco estarán disponibles, incluyendo a Joao Cancelo, Pedri, Gavi, Ter Stegen y Marcos Alonso.

La lista de jugadores convocados para el partido de este domingo ante el Barbastro a las 4:00 PM (Hora Venezuela) incluye a Iñaki Peña, Sergi Roberto, Koundé, Araújo, Christensen, Íñigo, Romeu, Frenkie, Gündogan, Ferran, Raphinha, Lewandowski, Félix, Vitor Roque, Fermín, Astralaga, Cubarsí, Fort, Pau Víctor, Aron y Casadó.

En cuanto a las perspectivas del partido, se espera que el Barcelona salga con un equipo competitivo a pesar de las ausencias, confiando en la calidad y experiencia de los jugadores convocados. Los aficionados estarán atentos a la actuación de figuras como Frenkie, Ferran y Vitor Roque, quien podría ser titular el día hoy, y vivir su primera experiencia saltando desde el inicio con la elástica del cuadro culé.

Con estas novedades en la convocatoria, el Barcelona buscará comenzar su participación en la Copa con el pie derecho, demostrando su capacidad para superar obstáculos y competir al más alto nivel. Los seguidores del equipo esperan un buen espectáculo y confían en que los jugadores disponibles darán lo mejor de sí en el terreno de juego.

Barcelona afronta su debut copero con algunas bajas significativas, pero con la determinación de obtener un resultado positivo. Los aficionados aguardan con entusiasmo el desarrollo del partido y confían en que el equipo dejará todo en el campo para alcanzar la victoria.