¿Hubo un altercado? Xavi protagonizó en rueda de prensa este cruce de palabras con esta periodista (+Video)

La versión del Xavi Hernández más encarador como técnico tuvo presencia en la rueda de prensa luego de la victoria de sus dirigidos contra Las Palmas 1-2. Y es que el entrenador protagonizó un caliente cruce de palabras con una periodista que le dejó una de las preguntas.

La comunicadora tiene por nombre Helena Condis y es habitual en este tipo de comparecencias por trabajar para la Cadena Cope. Justamente, el momento se generó cuando la periodista recreó un escenario para el Barcelona, en el que planteó si una derrota de los culé daba por terminada La Liga para el club azulgrana.

Ese ejemplo fue el que generó la reacción de Xavi con algo de cólera y un tanto también de sarcasmo. "Sin nos poníamos a 10 puntos la Liga estaba más difícil, claro... Pero siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. Me hace gracia...", inició diciendo el catalán con sonrisa irónica en su rostro, para -posteriormente- rematar con: "A otros entrenadores no se las hacéis (estas suposiciones)".

Condis intentó ripostar el dardo del estratega culé con un: "¿Crees que somos muy pesimistas?", pero Xavi no subió el pie del acelerador y continuó enfilando hacía la comunicadora: "No... si se ha ganado. Entonces... ¿para qué haces la suposición? Ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar... pero ya no ha pasado. Para qué hablar de esto. Me parece absurdo. ¿No te parece?... Es absurdísimo".

En la misma rueda de prensa ya el DT se había mostrado encarador con la prensa, a la que le pidió respeto para su plantilla por ser la vigente campeona del torneo liguero: "Ganamos en el último momento con un penalti. Tenemos argumentos. El primero es que somos los vigentes campeones. Respeto para el vigente campeón".

Con todo y eso, el Barcelona ganó un duelo clave para sus aspiraciones de seguir vivos en esta liga, en la que llegaron a 41 puntos y sigue en una persecución de los líderes, Real Madrid y Girona, hoy con 48 unidades.